Самые популярные направления среди украинцев — Польша и Турция. В Украину в основном едут из Молдовы и России

Госпогранслужба Украины назвала десять самых популярных стран среди украинцев и десять стран, из которых чаще всего едут в Украину. Данные касаются первого полугодия этого года.
Лидером среди украинцев остается Польша — за первое полугодие туда ездили более 1,98 миллиона граждан Украины. На втором месте Турция (774 тысячи украинцев), а на третьем — Египет (705 тысяч).
Следующие места заняли Венгрия, Россия, Румыния, Беларусь, Словакия, Молдова и Объединенные Арабские Эмираты.
Что касается иностранных граждан, посетивших Украину за первые шесть месяцев этого года, то на первом месте молдаване — 368 тысяч человек, на втором — россияне (198 тысяч).
Далее идут граждане Румынии, Беларуси, Турции, Польши, Венгрии, Германии, США и Израиля. При этом пограничники отмечают значительное увеличение потока туристов из Турции — показатель вырос на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- В июне Евросоюз разрешил привитым от коронавируса свободно путешествовать между странами-членами.
- Для украинцев открыли границы Латвия, Нидерланды, Словакия, Финляндия, Германия, Бельгия, Дания и ряд других стран, но у каждой страны есть свои условия.