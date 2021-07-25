Самые популярные направления среди украинцев — Польша и Турция. В Украину в основном едут из Молдовы и России

Госпогранслужба Украины назвала десять самых популярных стран среди украинцев и десять стран, из которых чаще всего едут в Украину. Данные касаются первого полугодия этого года.

Лидером среди украинцев остается Польша — за первое полугодие туда ездили более 1,98 миллиона граждан Украины. На втором месте Турция (774 тысячи украинцев), а на третьем — Египет (705 тысяч).

Следующие места заняли Венгрия, Россия, Румыния, Беларусь, Словакия, Молдова и Объединенные Арабские Эмираты.