У «Київавтодорі» знову проводять обшуки. КМДА вбачає у цьому «політичний тиск»

У приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури КМДА та Комунальної корпорації «Київавтодор» слідчі Державного бюро розслідувань і Служби безпеки України проводять обшуки.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Обшуки проводяться на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва в рамках кримінального провадження щодо закупівлі техніки корпорацією «Київавтодор». Ідеться, зокрема, про закупівлю машин для внесення рідких хлоридів. Однак адміністрація запевняє, що все відбувалося через тендери.
В КМДА наголошують, що «політичний тиск на міську владу продовжується».
Це уже не перший обшук. 17 червня у службових приміщеннях комунальної корпорації «Київавтодор» теж проводили обшуки — у справі про ухилення від сплати податків.
- З 11 травня правоохоронці обшукують офіси кількох комунальних підприємств Києва — це повʼязано з відкатами та поборами у структурах Київської міської державної адміністрації (у столичній прокуратурі кажуть про збитки на 43 мільйони гривень). 12 травня обшукали будинок і квартиру колишньої дружини Артура Палатного — голови виконкому партії УДАР. 19 травня слідчі ДБР провели обшуки у двох департаментах КМДА через незаконну забудову в зоні Києво-Печерської лаври, а 21 травня прийшли в «Київтеплоенерго».
- Кличко назвав обшуки спробою тиску на київську владу. За його словами, за 10 днів провели понад 60 обшуків у комунальних підприємствах столиці та структурних підрозділах КМДА.
- Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко стверджує, що конфлікту між ОП і Кличком немає. Але вважає, що ситуація довкола столичної влади загострилася, і не виключив відставки Кличка з посади голови КМДА.