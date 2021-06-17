Прокуратура прийшла з обшуками в «Київавтодор» через несплату понад 30 млн гривень податків

У четвер, 17 червня, у службових приміщеннях комунальної корпорації «Київавтодор» проводять обшуки у рамках справи про ухилення від сплати податків.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

За матеріалами слідства, упродовж 2019 — 2020 років підрядна організація, яку найняв «Київавтодор», здійснювала роботи з будівництва та реконструкції мостів і шляхопроводів у Києві, зокрема шляхопровід на перетині проспектів Комарова та Леся Курбаса над залізницею Київ-Волинський — Святошин на суму 413 млн гривень.