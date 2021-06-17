Прокуратура пришла с обысками в «Киевавтодор» из-за неуплаты более 30 млн гривен налогов

В четверг, 17 июня, в служебных помещениях коммунальной корпорации «Киевавтодор» проводят обыски в рамках дела об уклонении от уплаты налогов.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.
По материалам следствия, в течение 2019 — 2020 года подрядная организация, которую нанял «Киевавтодор», осуществляла работы по строительству и реконструкции мостов и путепроводов в Киеве, в частности путепровод на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса над железной дорогой Киев-Волынский — Святошино на сумму 413 млн гривен.
В то же время подрядчики, сговорившись со служебными лицами «Киевавтодора», указывали в финансовой документации реквизиты предприятий с признаками фиктивности, привлеченных якобы для выполнения субподрядных работ, что позволило уйти от уплаты налогов в особо крупных размерах и завысить реальную стоимость ремонтных работ.
Сейчас установлено уклонение от налогов на сумму более 30 млн гривен.
Правоохранители ищут первичные финансовые документы.
- С 11 мая правоохранители обыскивают офисы нескольких коммунальных предприятий Киева — это связано с «откатами» и поборами в структурах Киевской городской государственной администрации (в столичной прокуратуре говорят об убытках на 43 миллиона гривен). 12 мая обыскали дом и квартиру бывшей жены Артура Палатного — главы исполкома партии УДАР. 19 мая следователи ГБР провели обыски в двух департаментах КГГА из-за незаконной застройки в зоне Киево-Печерской лавры, а 21 мая пришли в «Киевтеплоэнерго».
- Кличко назвал обыски попыткой давления на киевскую власть. По его словам, за 10 дней провели более 60 обысков на коммунальных предприятиях столицы и в структурных подразделениях КГГА.
- Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко утверждает, что конфликта между ОП и Кличко нет. Но считает, что ситуация вокруг столичной власти обострилась и не исключил отставки Кличко с должности главы КГГА.