США все ж вирішили заборонити продавати авіаквитки на рейси до Білорусі

Міністерство транспорту США 7 липня заборонило продаж квитків на авіаперельоти між США та Білоруссю. Заборона торкнулась і рейсів з пересадками. Причина — примусова посадка літака Ryanair у Мінську й арешт опозиціонера, колишнього головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Про це повідомляє Bloomberg.

Уряд США зможе робити винятки в кожному конкретному випадку для будь-якого транспорту, який вважається таким, що відповідає національним інтересам Сполучених Штатів, зокрема з гуманітарних міркувань або міркувань національної безпеки.

Департамент транспорту запропонував заборонити продавати квитки 29 червня і заявив, що не отримав заперечень. Прямих пасажирських рейсів між США і Білоруссю немає.

Раніше в Держдепартаменті зазначили, що обмеження рейсів між США та Білоруссю відповідає інтересам зовнішньої політики Вашингтону у світлі примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську.