США все ж вирішили заборонити продавати авіаквитки на рейси до Білорусі

Міністерство транспорту США 7 липня заборонило продаж квитків на авіаперельоти між США та Білоруссю. Заборона торкнулась і рейсів з пересадками. Причина — примусова посадка літака Ryanair у Мінську й арешт опозиціонера, колишнього головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.
Про це повідомляє Bloomberg.
Уряд США зможе робити винятки в кожному конкретному випадку для будь-якого транспорту, який вважається таким, що відповідає національним інтересам Сполучених Штатів, зокрема з гуманітарних міркувань або міркувань національної безпеки.
Департамент транспорту запропонував заборонити продавати квитки 29 червня і заявив, що не отримав заперечень. Прямих пасажирських рейсів між США і Білоруссю немає.
Раніше в Держдепартаменті зазначили, що обмеження рейсів між США та Білоруссю відповідає інтересам зовнішньої політики Вашингтону у світлі примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича разом з його дівчиною Софією Сапегою. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- Авіасполучення з Білоруссю після цього припинили Україна і деякі країни ЄС. Незабаром до них приєднаються США. Для «Белавіа» небо закрили Україна, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Швеція, Чехія, Словаччина, Франція і Велика Британія. 4 червня Європейський Союз офіційно заборонив білоруським авіакомпаніям польоти у своєму авіапросторі.