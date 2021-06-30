Мінтранс США запропонував заборонити продавати авіаквитки на рейси до Білорусі

Міністерство транспорту США 29 червня видало наказ, в якому пропонується заборонити продаж пасажирських авіаквитків на рейси із Штатів до Білорусі. Заборона може торкнутися і рейсів з пересадками.
Про це йдеться на сайті Міністерства.
Наказ заснований на рішенні Державного департаменту про те, що, у світлі примусової посадки рейсу Ryanair, обмеження перевезень між Сполученими Штатами і Білоруссю відповідає інтересам зовнішньої політики США. Обговорення цієї пропозиції Міністерства триватиме до 1 липня.
Заборона надасть уряду США можливість робити винятки у кожному конкретному випадку для будь-якого транспорту, який вважається таким, що відповідає національним інтересам Сполучених Штатів, в тому числі з гуманітарних міркувань або міркувань національної безпеки.
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- Авіасполучення з Білоруссю після цього припинили Україна і деякі країни ЄС. Незабаром до них приєднаються США. Для «Белавіа» небо закрили Україна, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Швеція, Чехія, Словаччина, Франція і Британія. 4 червня Європейський Союз офіційно заборонив білоруським авіакомпаніям польоти у своєму авіапросторі.