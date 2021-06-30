Минтранс США предложил запретить продавать авиабилеты на рейсы в Беларусь

Министерство транспорта США 29 июня издало приказ, в котором предлагается запретить продажу пассажирских авиабилетов на рейсы из Штатов в Беларусь. Запрет может коснуться и рейсов с пересадками.

Об этом говорится на сайте Министерства.

Приказ основан на решении Государственного департамента о том, что, в свете принудительной посадки рейса Ryanair, ограничения перевозок между Соединенными Штатами и Беларусью отвечает интересам внешней политики США. Обсуждение этого предложения Министерства продлится до 1 июля.