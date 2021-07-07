США все же решили запретить продавать авиабилеты на рейсы в Беларусь

Министерство транспорта США 7 июля запретило продажу билетов на авиаперелеты между США и Беларусью. Запрет коснулся и рейсов с пересадками. Причина — принудительная посадка самолета Ryanair в Минске и арест оппозиционера, бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
Об этом сообщает Bloomberg.
Правительство США сможет делать исключения в каждом конкретном случае для любого транспорта, который считается таким, что соответствует национальным интересам Соединенных Штатов, в том числе из гуманитарных соображений или соображений национальной безопасности.
Департамент транспорта предложил запретить продавать билеты 29 июня и заявил, что не получил возражений. Прямых пассажирских рейсов между США и Беларусью нет.
Ранее в Госдепартаменте отметили, что ограничение рейсов между США и Беларусью соответствует интересам внешней политики Вашингтона в свете принудительной посадки рейса Ryanair в Минске.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- Авиасообщение с Беларусью после этого прекратили Украина и некоторые страны ЕС. Вскоре к ним присоединятся США. Для «Белавиа» небо закрыли Украина, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Швеция, Чехия, Словакия, Франция и Великобритания. 4 июня Европейский Союз официально запретил беларусским авиакомпаниям полеты в своем авиапространстве.