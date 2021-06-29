Замало доказів. ICAO продовжила до вересня розслідування примусової посадки Ryanair у Мінську

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) продовжила до вересня розслідування інциденту з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську, під час якої заарештували опозиціонера Романа Протасевича.

Про це йдеться в заяві на сайті Міністерства комунікацій і транспорту Литви.

Ще наприкінці травня організація розпочала розслідувати цей інцидент, а в понеділок, 28 червня, опублікувала проміжний звіт.

Оцінивши цей звіт, рада ICAO заявила, що для завершення розслідування потрібен ще час, оскільки необхідно зібрати додаткову інформацію від держав і організацій, причетних до інциденту. Наступна презентація звіту запланована на вересень.

Крім того, Білорусь надала слідству багато інформації російською мовою, тож її необхідно перекласти.