Мало доказательств. ICAO продлила до сентября расследование принудительной посадки Ryanair в Минске

Международная организация гражданской авиации (ICAO) продлила до сентября расследование инцидента о принудительной посадке самолета Ryanair в Минске, во время которой арестовали оппозиционера Романа Протасевича.
Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства коммуникаций и транспорта Литвы.
Еще в конце мая организация начала расследовать этот инцидент и в понедельник, 28 июня, опубликовала промежуточный отчет.
Оценив этот отчет, совет ICAO заявил, что для завершения расследования нужно еще время, поскольку необходимо собрать дополнительную информацию от государств и организаций, причастных к инциденту. Следующая презентация отчета запланирована на сентябрь.
Кроме того, Беларусь предоставила следствию много информации на русском языке, которую нужно перевести.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
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