У КМДА назвали обшуки СБУ в таборі «Муніціпальної варти» політичним тиском

Обшуки столичного СБУ на території колишнього дитячого табору в Дарницькому районі за підозрою в облаштуванні стрілецького полігону можуть бути інсценуванням і політичним тиском на міську владу. Тоді в СБУ заявили, що до полігону причетні члени «Муніціпальної варти», у яких знайшли зброю.

Про це заявив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

За його словами, правоохоронці вилучили в приміщенні, яке планують передати його департаменту, кілька одиниць пневматичної зброї і елементи, які схожі на вибухові пристрої. При цьому СБУ нібито не надала висновок експертизи про придатність вилученого до використання.

«Дивно виглядає, коли попереду спецпідрозділу столичного СБУ, яке приїхало на штурм, йде оператор і фільмує цей процес. Виникає кілька питань: якщо очікували силовий спротив, якщо очікували зберігання зброї і вибухових пристроїв, то чому на територію табору заходить оператор, який фільмує цей процес, і далі вже під камеру заходять силові підрозділи нібито для штурму цього табору. Наступне: що було знайдене? Були знайдені 4 пістолети: два з яких є пневматичними і знаходяться у вільному продажі і два макети пістолетів, які використовуються виключно у тренувальних цілях. Крім того, був знайдений предмет, схожий на гранатомет, два корпуси гранати РГД-5 і два предмети, схожі на немарковані тротилові шашки Звертаю увагу на дії силовиків. Перше, що вони зробили — вивели з ладу всі камери спостереження. Для чого?», — заявив Ткачук.

Також він звернув увагу на те, що зброю знайшли на веранді, що не використовувалася багато років. Він вважає, що зброю могли занести і додав, що силовики провели обшуки всього лише в одній будівлі, а не всіх 27.

«Зараз юристи Департаменту муніципальної безпеки готують заяви про вчинення правопорушень під час так званих слідчих дій», — зазначили в КМДА.