В КГГА назвали обыски СБУ в лагере «Муніципальної варти» политическим давлением

Обыски столичного СБУ на территории бывшего детского лагеря в Дарницком районе по подозрению в обустройстве стрелкового полигона могут быть инсценировкой и политическим давлением на городскую власть. Тогда в СБУ заявили, что к полигону причастны члены «Муніципальної варти», у которых нашли оружие.
Это заявил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.
По его словам, правоохранители изъяли в помещении, которое планируют передать его департаменту, несколько единиц пневматического оружия и элементы, которые похожи на взрывные устройства. При этом СБУ якобы не предоставила вывод экспертизы о пригодности изъятого к использованию.
«Странно выглядит, когда впереди спецподразделения столичного СБУ, которое приехало на штурм, идет оператор и снимает этот процесс. Возникает несколько вопросов: если ожидали силовой сопротивление, если ожидали хранение оружия и взрывчатых устройств, то почему на территорию лагеря заходит оператор, снимает этот процесс, и дальше уже под камеру заходят силовые подразделения якобы для штурма этого лагеря. Следующее: что было найдено? Были найдены 4 пистолета: два из которых пневматическими и находятся в свободной продаже и два макета пистолетов, используемых исключительно в тренировочных целях. Кроме того, был найден предмет, похожий на гранатомет, два корпуса гранаты РГД-5 и два предмета, похожие на немаркированные тротиловые шашки. Обращаю внимание на действия силовиков. Первое, что они сделали, - вывели из строя все камеры наблюдения. Для чего?», — заявил Ткачук.
Также он обратил внимание на то, что оружие нашли на веранде, которая не использовалась много лет. Он считает, что оружие могли занести и добавил, что силовики провели обыски всего лишь в одном здании, а не всех 27.
«Сейчас юристы Департамента муниципальной безопасности готовят заявления о совершении правонарушений во время так называемых следственных действий», — отметили в КГГА.
- С 11 мая правоохранители обыскивают офисы нескольких коммунальных предприятий Киева — это связано с «откатами» и поборами в структурах Киевской городской государственной администрации (в столичной прокуратуре говорят об убытках на 43 миллионов гривен). 12 мая обыскали дом и квартиру бывшей жены Артура Палатного — главы исполкома партии УДАР. 19 мая следователи ГБР провели обыски в двух департаментах КГГА из-за незаконной застройки в зоне Киево-Печерской лавры, а 21 мая пришли в «Киевтеплоэнерго».
- Кличко назвал обыски попыткой давления на киевскую власть. По его словам, за 10 дней провели более 60 обысков на коммунальных предприятиях столицы и в структурных подразделениях КГГА.
- Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко утверждает, что конфликта между ОП и Кличко нет. Но считает, что ситуация вокруг столичной власти обострилась и не исключил отставки Кличко с должности главы КГГА.
- 18 июня СБУ сообщила, что провела обыски в столичном лагере у членов «Муніципальної варти» из-за организации полигона.