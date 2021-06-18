У членов «Муніципальної варти» в Киеве провели обыски. Их подозревают в создании незаконного стрелкового полигона

В пятницу, 18 июня, правоохранители провели обыски в Киеве на территории бывшего детского лагеря в Дарницком районе по подозрению в обустройстве незаконного стрелкового полигона.
Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
По данным следствия, к организации полигона причастны члены общественного формирования по охране общественного порядка «Муніципальна варта».
Как отмечается, тренировки по стрельбе проводились с использованием незарегистрированного огнестрельного оружия. К тому же у муниципалов обнаружили незаконно перемещенные боеприпасы, взрывчатку и средства поражения из зоны ООС.
Во время обысков дома у фигурантов обнаружили и изъяли гранатомет РПГ-22, 400 г тротила, два корпуса гранат РГД-5, полуавтоматический пистолет KRISS производства США калибра 9*21 мм, почти сотню патронов различного калибра, а также значительное количество охотничьего нарезного оружия.
Сейчас открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия и экспертизы. Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении.
- С 11 мая правоохранители обыскивают офисы нескольких коммунальных предприятий Киева — это связано с «откатами» и поборами в структурах Киевской городской государственной администрации (в столичной прокуратуре говорят об убытках на 43 миллионов гривен). 12 мая обыскали дом и квартиру бывшей жены Артура Палатного — главы исполкома партии УДАР. 19 мая следователи ГБР провели обыски в двух департаментах КГГА из-за незаконной застройки в зоне Киево-Печерской лавры, а 21 мая пришли в «Киевтеплоэнерго».
- Кличко назвал обыски попыткой давления на киевскую власть. По его словам, за 10 дней провели более 60 обысков на коммунальных предприятиях столицы и в структурных подразделениях КГГА.
- Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко утверждает, что конфликта между ОП и Кличко нет. Но считает, что ситуация вокруг столичной власти обострилась и не исключил отставки Кличко с должности главы КГГА.