У членов «Муніципальної варти» в Киеве провели обыски. Их подозревают в создании незаконного стрелкового полигона

В пятницу, 18 июня, правоохранители провели обыски в Киеве на территории бывшего детского лагеря в Дарницком районе по подозрению в обустройстве незаконного стрелкового полигона.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным следствия, к организации полигона причастны члены общественного формирования по охране общественного порядка «Муніципальна варта».

Как отмечается, тренировки по стрельбе проводились с использованием незарегистрированного огнестрельного оружия. К тому же у муниципалов обнаружили незаконно перемещенные боеприпасы, взрывчатку и средства поражения из зоны ООС.

Во время обысков дома у фигурантов обнаружили и изъяли гранатомет РПГ-22, 400 г тротила, два корпуса гранат РГД-5, полуавтоматический пистолет KRISS производства США калибра 9*21 мм, почти сотню патронов различного калибра, а также значительное количество охотничьего нарезного оружия.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия и экспертизы. Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении.