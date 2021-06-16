Євросоюз узгодив санкції проти Білорусі за примусову посадку літака Ryanair

Комітет постійних представників ЄС узгодив запровадження санкцій проти Білорусі через примусову посадку в Мінську літака Ryanair з колишнім головним редактором опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романом Протасевичем на борту.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Міністри закордонних справ країн Євросоюзу остаточно затвердять ці обмежувальні заходи на засіданні в понеділок, 21 червня. Список фізичних осіб і організацій, які потраплять під санкції, опублікують у день затвердження санкцій.
Очікується, що обмежувальні заходи стосуватимуться як примусової посадки літака Ryanair у Мінську і затримання активіста та журналіста Романа Протасевича з його подругою Софією Сапегою, так і в цілому придушення протестів і переслідування активістів у Білорусі. Минулого тижня затвердження нових санкцій анонсував верховний представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.
- 10 червня Європарламент після дебатів про репресії в Білорусі ухвалив резолюцію, яка пропонує ЄС ввести жорсткі санкції проти режиму Олександра Лукашенка за примусову посадку літака Ryanair і затримання опозиціонера Романа Протасевича та його дівчини.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- Авіасполучення з Білоруссю після цього припинили Україна і деякі країни ЄС. Незабаром до них приєднаються США. Для «Белавіа» небо закрили Україна, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Швеція, Чехія, Словаччина, Франція і Британія. 4 червня Європейський Союз офіційно заборонив білоруським авіакомпаніям польоти у своєму авіапросторі.