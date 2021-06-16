Евросоюз согласовал санкции против Беларуси за посадку самолета Ryanair

Министры иностранных дел стран Евросоюза окончательно утвердят эти ограничительные меры на заседании в понедельник, 21 июня. Список физических лиц и организаций, которые попадут под санкции, опубликуют в день утверждения ограничительных мер.

Ожидается, что санкции будут касаться как принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания активиста и журналиста Романа Протасевича с его подругой Софией Сапегой, так и в целом подавления протестов и преследования активистов в Беларуси. На прошлой неделе утверждение новых санкций уже в ближайшее время анонсировал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.