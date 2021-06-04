Батько Протасевича назвав «інтерв’ю» сина білоруському держканалу наслідками знущань і психологічного тиску в СІЗО

«Мені як батькові дуже важко. Якщо хтось дивився цей фільм, він може помітити, що у Романа постійно йде внутрішня боротьба між тим, що він повинен сказати, і між тим, що він ніколи б в житті не сказав. І це дуже видно по обличчю […] Спочатку його намагалися душити, били, зараз видно сліди від кайданок. Скільки його в них тримали — страшно навіть припустити. Його залякали. І він тепер, невідомо де перебуваючи, можливо, навіть якимись психотропами його напхали — я не знаю, наша влада не зупиниться ні перед чим», — сказав Дмитро Протасевич.

Батько Протасевича переконаний, що слова сина в ефірі держканалу — це «наслідки більш ніж тижневого його перебування в катівнях СІЗО КДБ, знущань, катувань».

Батько затриманого колишнього редактора білоруського опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича Дмитро Протасевич назвав фрагменти «інтерв’ю» з сином, яке поширив білоруський державний телеканал , наслідками знущань і психологічного тиску в СІЗО. У студії каналу Протасевич начебто визнає свою «провину».

Він вважає, що те, що говорив Роман в ефірі, є «результатом його залякування, постійного психологічного, фізичного насильства над ним». «Це результат того, що його просто залякали, пригрозили, можливо, життям дівчини і його життям», — сказав батько.

Білоруський правозахисний центр «Вясна» назвав кадри зі «свідченнями» такими, що зроблені під тиском, повідомляє DW. Керівник центру Олесь Бєляцький зазначив, що сказане Протасевичем є «чистою пропагандою, під якою немає ніякої правдивої основи».

Telegram-канал «Наша ніва» опублікував скриншот з «інтервʼю», на якому показаний момент, коли Протасевич плаче. При цьому він закриває обличчя долонями, і на його запʼястях видно пошкодження.

Нагадаємо, напередодні ввечері білоруський держканал ОНТ показав 1,5-годинне інтервʼю з Романом Протасевичем. На фрагментах відео він публічно визнає свою «провину» в закликах до протестів у Білорусі та запевняє, що поважає самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, назвавши того «людиною зі сталевими яйцями».

Також на відео Протасевич розповідає, що діяльність опозиції нібито фінансують литовські платники податків і «приватні спонсори». Також він каже, що за штабами білоруської опозиції «стоять спецслужби».