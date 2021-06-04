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Отец Протасевича назвал «интервью» сына беларусскому госканалу последствиями издевательств и психологического давления в СИЗО

Автор:
Виктория Мартынюк
Дата:
Отец Протасевича назвал «интервью» сына беларусскому госканалу последствиями издевательств и психологического давления в СИЗО

Скриншот с видео

Отец задержанного бывшего редактора беларусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича Дмитрий Протасевич назвал фрагменты «интервью» с сыном, которое распространил беларусский государственный телеканал, последствиями издевательств и психологического давления в СИЗО. В студии канала Протасевич якобы признает свою «вину».

Об этом сообщает «Настоящее время».

Отец Протасевича убежден, что слова сына в эфире госканала — это «последствия более чем недельного его пребывания в застенках СИЗО КГБ, издевательств, пыток».

«Мне как отцу очень тяжело. Если кто-то смотрел этот фильм, он может заметить, что у Романа постоянно идет внутренняя борьба между тем, что он должен сказать, и между тем, что он никогда бы в жизни не сказал. И это очень видно по лицу [...] Сначала его пытались душить, избивали, сейчас видны следы от наручников. Сколько его в них держали – страшно даже предположить. Его запугали. И он теперь, неизвестно где находясь, может быть, даже какими-то психотропами его напичкали – я не знаю, наша власть не остановится ни перед чем», — сказал Дмитрий Протасевич.

Он считает, что то, что говорил Роман в эфире, является «результатом его запугивания, постоянного психологического, физического насилия над ним». «Это результат того, что его просто-напросто запугали, пригрозили, может быть, жизнью девушки и его жизнью», — сказал отец.

Беларусский правозащитный центр «Вясна» назвал кадры из «свидетельствами» сделанными под давлением, сообщает DW. Руководитель центра Олесь Беляцкий отметил, что сказанное Протасевичем является «чистой пропагандой, под которой нет никакой правдивой основы».

Telegram-канал «Наша Ніва» опубликовал скриншот видео с «интервью», на котором показан момент, когда Протасевич плачет, — он закрывает лицо руками, и на его запястьях видны повреждения.

Напомним, накануне вечером беларусский госканал ОНТ показал 1,5-часовое интервью с Романом Протасевичем. На фрагментах видео он публично признает свою «вину» в призывах к протестам в Беларуси и уверяет, что уважает самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, назвав того «человеком со стальными яйцами».

На видео Протасевич рассказывает, что деятельность оппозиции якобы финансируют литовские налогоплательщики и «частные спонсоры». Также он говорит, что за штабами беларусской оппозиции «стоят спецслужбы».