Отец Протасевича назвал «интервью» сына беларусскому госканалу последствиями издевательств и психологического давления в СИЗО

Отец задержанного бывшего редактора беларусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича Дмитрий Протасевич назвал фрагменты «интервью» с сыном, которое распространил беларусский государственный телеканал, последствиями издевательств и психологического давления в СИЗО. В студии канала Протасевич якобы признает свою «вину».

Об этом сообщает «Настоящее время».

Отец Протасевича убежден, что слова сына в эфире госканала — это «последствия более чем недельного его пребывания в застенках СИЗО КГБ, издевательств, пыток».

«Мне как отцу очень тяжело. Если кто-то смотрел этот фильм, он может заметить, что у Романа постоянно идет внутренняя борьба между тем, что он должен сказать, и между тем, что он никогда бы в жизни не сказал. И это очень видно по лицу [...] Сначала его пытались душить, избивали, сейчас видны следы от наручников. Сколько его в них держали – страшно даже предположить. Его запугали. И он теперь, неизвестно где находясь, может быть, даже какими-то психотропами его напичкали – я не знаю, наша власть не остановится ни перед чем», — сказал Дмитрий Протасевич.