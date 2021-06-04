Отец Протасевича назвал «интервью» сына беларусскому госканалу последствиями издевательств и психологического давления в СИЗО

Отец задержанного бывшего редактора беларусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича Дмитрий Протасевич назвал фрагменты «интервью» с сыном, которое распространил беларусский государственный телеканал, последствиями издевательств и психологического давления в СИЗО. В студии канала Протасевич якобы признает свою «вину».
Об этом сообщает «Настоящее время».
Отец Протасевича убежден, что слова сына в эфире госканала — это «последствия более чем недельного его пребывания в застенках СИЗО КГБ, издевательств, пыток».
«Мне как отцу очень тяжело. Если кто-то смотрел этот фильм, он может заметить, что у Романа постоянно идет внутренняя борьба между тем, что он должен сказать, и между тем, что он никогда бы в жизни не сказал. И это очень видно по лицу [...] Сначала его пытались душить, избивали, сейчас видны следы от наручников. Сколько его в них держали – страшно даже предположить. Его запугали. И он теперь, неизвестно где находясь, может быть, даже какими-то психотропами его напичкали – я не знаю, наша власть не остановится ни перед чем», — сказал Дмитрий Протасевич.
Он считает, что то, что говорил Роман в эфире, является «результатом его запугивания, постоянного психологического, физического насилия над ним». «Это результат того, что его просто-напросто запугали, пригрозили, может быть, жизнью девушки и его жизнью», — сказал отец.
Беларусский правозащитный центр «Вясна» назвал кадры из «свидетельствами» сделанными под давлением, сообщает DW. Руководитель центра Олесь Беляцкий отметил, что сказанное Протасевичем является «чистой пропагандой, под которой нет никакой правдивой основы».
Telegram-канал «Наша Ніва» опубликовал скриншот видео с «интервью», на котором показан момент, когда Протасевич плачет, — он закрывает лицо руками, и на его запястьях видны повреждения.
Напомним, накануне вечером беларусский госканал ОНТ показал 1,5-часовое интервью с Романом Протасевичем. На фрагментах видео он публично признает свою «вину» в призывах к протестам в Беларуси и уверяет, что уважает самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, назвав того «человеком со стальными яйцами».
На видео Протасевич рассказывает, что деятельность оппозиции якобы финансируют литовские налогоплательщики и «частные спонсоры». Также он говорит, что за штабами беларусской оппозиции «стоят спецслужбы».
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- 24 мая власти Беларуси заявили, что письмо с уведомлением о якобы минировании самолета Ryanair получили от «боевиков ХАМАС». Однако там сразу это опровергли.
- В тот же день беларусский провластный канал опубликовал видео, на котором Протасевич говорит, что продолжает «сотрудничать со следствием» и дает показания об организации протестов в Минске. А 1 июня появился новый отрывок видео, где оппозиционер говорит, что его «просто подставили».
- Лидеры ЕС на саммите 24 мая решили запретить беларусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Авиарегулятор ЕС призвал европейские авиакомпании избегать воздушного пространства Беларуси из соображений безопасности.