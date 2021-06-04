Генпрокурор Венедіктова: Записи розмов Медведчука є у кримінальних провадженнях

Опубліковані журналістами Bihus.Info записи телефонних розмов нардепа від «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука є в кримінальних провадженнях проти нього.

Про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова в ефірі «Право на владу», повідомляє Укрінформ.

«Так, звичайно вони є в кримінальних провадженнях. Ми зараз те, що чуємо в розслідуваннях Bihus.Info, там три епізоди», — сказала генпрокурор.

Венедіктова зазначила, що розслідування за епізодами, про які йдеться в плівках, почалися ще до публікації цих записів.