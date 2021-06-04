Генпрокурор Венедиктова: Записи разговоров Медведчука есть в уголовных производствах

Опубликованные журналистами Bihus.Info записи телефонных разговоров нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука есть в уголовных производствах против него.

Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире «Право на власть», сообщает Укринформ.

«Да, конечно они есть в уголовных производствах. Мы сейчас то, что слышим в расследованиях Bihus.Info, там три эпизода», — сказала генпрокурор.

Венедиктова отметила, что расследование по эпизодам, о которых говорится на пленках, начались еще до публикации этих записей.