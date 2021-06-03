Білорусь у відповідь на санкції скоротила персонал посольства США та заблокувала роботу агентства з міжнародного розвитку

Міністерство закордонних справ Білорусі 3 червня у відповідь на санкції США, запроваджені проти білоруських компаній, оголосило про скорочення дипломатичного та адміністративно-технічного персоналу американської дипмісії.

Про це заявив прессекретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз.

«Ми не можемо залишити без уваги цей недружній випад. Тому сьогодні в МЗС був викликаний тимчасовий повірений у справах США в Білорусі, якому оголошено про заходи у відповідь», — сказав він.

За словами Глаза, також МЗС вирішив посилити візові процедури та тимчасово обмежити роботу фахівців США в Білорусі.