Беларусь в ответ на санкции сократила персонал посольства США и заблокировала работу агентства по международному развитию

Министерство иностранных дел Беларуси 3 июня в ответ на санкции США, введенные против беларусских компаний, объявило о сокращении дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

«Мы не можем оставить без внимания этот недружественный выпад. Поэтому сегодня в МИД был вызван временный поверенный в делах США в Беларуси, которому объявлено об ответных мерах», — сказал он.

По словам Глаза, также МИД решил ужесточить визовые процедуры и временно ограничить работу специалистов США в Беларуси.