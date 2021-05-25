Меркель планує запитати Путіна про роль Росії в захопленні літака в Мінську

«Добре відомо, що між Білоруссю і Росією існують тісні відносини», — зазначила Меркель.

Про це вона заявила на пресконференції за підсумками саміту лідерів країн Євросоюзу, повідомляє Deutsche Welle .

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що роль Росії в інциденті з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську і арештом ексредактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича залишається незрозумілою.

Водночас, додає канцлер, в учасників саміту ЄС «не було достовірної інформації» про роль Росії, тому вона має намір поставити це питання президенту Росії Володимиру Путіну під час їх наступної розмови.

Меркель також наголосила, що опубліковане білоруським режимом відео, на якому Протасевич заявляє, що він дає свідчення, викликає занепокоєння. Дії білоруської влади щодо примусової посадки літака канцлер назвала «безпрецедентними і неприйнятними».