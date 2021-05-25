Меркель планує запитати Путіна про роль Росії в захопленні літака в Мінську

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що роль Росії в інциденті з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську і арештом ексредактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича залишається незрозумілою.
Про це вона заявила на пресконференції за підсумками саміту лідерів країн Євросоюзу, повідомляє Deutsche Welle.
«Добре відомо, що між Білоруссю і Росією існують тісні відносини», — зазначила Меркель.
Водночас, додає канцлер, в учасників саміту ЄС «не було достовірної інформації» про роль Росії, тому вона має намір поставити це питання президенту Росії Володимиру Путіну під час їх наступної розмови.
Меркель також наголосила, що опубліковане білоруським режимом відео, на якому Протасевич заявляє, що він дає свідчення, викликає занепокоєння. Дії білоруської влади щодо примусової посадки літака канцлер назвала «безпрецедентними і неприйнятними».
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- 24 травня влада Білорусі заявила, що лист із повідомленням про нібито мінування літака Ryanair отримали від «бойовиків ХАМАС». ХАМАС свою причетність заперечує.
- Правозахисний центр «Вясна» визнав Протасевича політвʼязнем. КДБ Білорусі в листопаді 2020 року вніс Протасевича та засновника NEXTA Степана Путила до «списку осіб, причетних до терористичної діяльності». Протасевичу загрожує до 15 років позбавлення волі.
- ООН, країни Євросоюзу, США, Велика Британія, Канада й Україна вже виступили із засудженням дій режиму Олександра Лукашенка. Низка європейських авіакомпаній припинила польоти через територію Білорусі, а деякі країни, зокрема й Україна, зупинили авіасполучення з нею.