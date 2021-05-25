Меркель планирует спросить Путина о роли России в захвате самолета в Минске

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что роль России в инциденте с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске и арестом экс-редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича остается неясной.
Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран Евросоюза, сообщает Deutsche Welle.
«Хорошо известно, что между Беларусью и Россией существуют тесные отношения», — отметила Меркель.
В то же время, добавляет канцлер, у участников саммита ЕС «не было достоверной информации» о роли России, поэтому она намерена поставить этот вопрос президенту России Владимиру Путину во время их следующего разговора.
Меркель также подчеркнула, что опубликованное беларусским режимом видео, на котором Протасевич заявляет, что он дает показания, вызывает беспокойство. Действия беларусских властей по принудительной посадке самолета канцлер назвала «беспрецедентными и неприемлемыми».
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- 24 мая власти Беларуси заявили, что письмо с уведомлением о якобы минировании самолета Ryanair получили от «боевиков ХАМАС». ХАМАС свою причастность отрицает.
- Правозащитный центр «Вясна» признал Протасевича политзаключенным. КГБ Беларуси в ноябре 2020 года внес Протасевича и основателя NEXTA Степана Путило в «список лиц, причастных к террористической деятельности». Протасевичу грозит до 15 лет лишения свободы.
- ООН, страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада и Украина уже выступили с осуждением действий режима Александра Лукашенко. Ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты через территорию Беларуси, а некоторые страны, в том числе Украина, прекратили авиасообщение с ней.