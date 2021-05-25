Меркель планирует спросить Путина о роли России в захвате самолета в Минске

«Хорошо известно, что между Беларусью и Россией существуют тесные отношения», — отметила Меркель.

Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран Евросоюза, сообщает Deutsche Welle .

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что роль России в инциденте с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске и арестом экс-редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича остается неясной.

В то же время, добавляет канцлер, у участников саммита ЕС «не было достоверной информации» о роли России, поэтому она намерена поставить этот вопрос президенту России Владимиру Путину во время их следующего разговора.

Меркель также подчеркнула, что опубликованное беларусским режимом видео, на котором Протасевич заявляет, что он дает показания, вызывает беспокойство. Действия беларусских властей по принудительной посадке самолета канцлер назвала «беспрецедентными и неприемлемыми».