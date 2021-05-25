Spiegel: Німецька влада поки не забороняє польоти з Мінська, щоб дати можливість опозиціонерам покинути Білорусь

Влада Німеччини вирішила одразу не реалізовувати рішення саміту лідерів Європейського союзу щодо заборони білоруським компаніям літати в Євросоюз.
Про це повідомляє видання Spiegel з посиланням на джерела в німецькому уряді.
«Франція занадто поквапилася [країна призупинила дозвіл на польоти білоруської авіакомпанії «Белавіа»]. Ми хочемо дати білоруським опозиціонерам шанс полетіти», — говорить співрозмовник видання.
Spiegel зазначає, що рішення саміту ЄС поки залишається рекомендаційним. «Саміт ЄС вчора доручив Раді міністрів розробити правову основу для дій. Робота в цьому напрямку почалася сьогодні. Наша увага зосереджена на узгодженому європейському підході», — цитує видання офіційного представника Міністерства транспорту.
За даними Flightradar, як мінімум один рейс білоруської компанії «Белавіа» з Мінська 25 травня приземлився в Берліні.
Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Гайко Маас, якого цитує AFP, водночас заявив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заплатить «гірку ціну» за примусову посадку літака Ryanair у Мінську.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- 24 травня влада Білорусі заявила, що лист із повідомленням про нібито мінування літака Ryanair отримали від «солдатів ХАМАСу». Однак рух одразу це заперечив.
- Ryanair назвала інцидент «актом авіаційного піратства». Велика Британія і Литва припинили авіасполучення з Білоруссю. В обхід уже літають AirBaltic, Wizz Air, Lufthansa, Finnair, KLM і SAS. Велика Британія і Франція до того ж призупинили дозвіл на польоти білоруської авіакомпанії «Белавіа».
- Із середи (26 травня) з 00:00 Україна теж припиняє авіасполучення з Білоруссю. Українським авіакомпаніям і літакам заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Білорусі.