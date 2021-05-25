Spiegel: Немецкая власть пока не запрещает полеты из Минска, чтобы дать возможность оппозиционерам покинуть Беларусь

Власти Германии решили сразу не реализовывать решения саммита лидеров Европейского союза о запрете беларусским компаниям летать в Евросоюз.
Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники в немецком правительстве.
«Франция слишком поторопилась [страна приостановила разрешение на полеты беларусской авиакомпании «Белавиа»]. Мы хотим дать беларусским оппозиционерам шанс полететь», — говорит собеседник издания.
Spiegel отмечает, что решение саммита ЕС пока остается рекомендательным. «Саммит ЕС вчера поручил Совету министров разработать правовую основу для действий. Работа в этом направлении началась сегодня. Наше внимание сосредоточено на согласованном европейском подходе», — цитирует издание официального представителя Министерства транспорта.
По данным Flightradar, как минимум один рейс беларусской компании «Белавиа» из Минска 25 мая приземлился в Берлине.
Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас, которого цитирует AFP, в то же время заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заплатит «горькую цену» за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которое в итоге не подтвердилось. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- 24 мая власти Беларуси заявили, что письмо с уведомлением о якобы минировании самолета Ryanair получили от «солдат ХАМАСа». Однако там сразу это опровергли.
- Ryanair назвала инцидент «актом авиационного пиратства». Великобритания и Литва прекратили авиасообщение с Беларусью. В обход уже летают AirBaltic, Wizz Air, Lufthansa, Finnair, KLM и SAS. Великобритания и Франция к тому же приостановили разрешение на полеты беларусской авиакомпании «Белавиа».
- Со среды (26 мая) с 00:00 Украина тоже прекращает авиасообщение с Беларусью. Украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси.