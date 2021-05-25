Spiegel: Немецкая власть пока не запрещает полеты из Минска, чтобы дать возможность оппозиционерам покинуть Беларусь

Власти Германии решили сразу не реализовывать решения саммита лидеров Европейского союза о запрете беларусским компаниям летать в Евросоюз.

Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники в немецком правительстве.

«Франция слишком поторопилась [страна приостановила разрешение на полеты беларусской авиакомпании «Белавиа»]. Мы хотим дать беларусским оппозиционерам шанс полететь», — говорит собеседник издания.

Spiegel отмечает, что решение саммита ЕС пока остается рекомендательным. «Саммит ЕС вчера поручил Совету министров разработать правовую основу для действий. Работа в этом направлении началась сегодня. Наше внимание сосредоточено на согласованном европейском подходе», — цитирует издание официального представителя Министерства транспорта.

По данным Flightradar, как минимум один рейс беларусской компании «Белавиа» из Минска 25 мая приземлился в Берлине.

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас, которого цитирует AFP, в то же время заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заплатит «горькую цену» за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске.