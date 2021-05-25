Байден заявив, що білоруський опозиціонер Протасевич зняв відео під тиском. США готують санкції

Президент США Джо Байден назвав примусову посадку літака Ryanair у Мінську порушенням норм міжнародного права, а захоплення журналіста Романа Протасевича — тиском на свободу преси і на нього самого як інакодумця.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Байден наголосив, що Протасевич, судячи з усього, зняв відео під примусом. Зазначимо, що на відео він говорить, що продовжує «співпрацювати зі слідством» і свідчить щодо організації протестів у Мінську влітку та восени 2020 року.