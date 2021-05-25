Байден заявив, що білоруський опозиціонер Протасевич зняв відео під тиском. США готують санкції

Президент США Джо Байден назвав примусову посадку літака Ryanair у Мінську порушенням норм міжнародного права, а захоплення журналіста Романа Протасевича — тиском на свободу преси і на нього самого як інакодумця.
Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
Байден наголосив, що Протасевич, судячи з усього, зняв відео під примусом. Зазначимо, що на відео він говорить, що продовжує «співпрацювати зі слідством» і свідчить щодо організації протестів у Мінську влітку та восени 2020 року.
«Я приєднуюся до численних закликів до міжнародного розслідування, щоб встановити всі обставини справи. Я вітаю новину про те, що Європейський Союз закликав до цільових економічних санкцій та інших заходів і попросив мою команду розробити відповідні варіанти притягнення до відповідальності винних», — наголосив Байден.
Після цього радник з національної безпеки Джейк Салліван поговорив з лідером демократичної опозиції Білорусі Світланою Тихановською.
«Пан Салліван рішуче засудив нахабне і небезпечне заземлення 23 травня рейсу Ryanair між двома країнами-членами ЄС і подальше затримання журналіста Романа Протасевича», — розповіли в Білому домі.
Окрім цього, Салліван від імені США вимагає, аби в Білорусі провели вільні вибори під наглядом ОБСЄ, і наголосив, що Штати разом з ЄС будуть притягати до відповідальності режим Лукашенка.
- 23 травня білоруський диспетчер повідомив, що на борту літака Афіни — Вільнюс бомба, цю інформацію він отримав начебто з листа від ХАМАСу (рух це заперечив). Літак посадили, а бомбу не знайшли. Проте на борту перебував Роман Протасевич — засновник опозиційного Telegram-каналу NEXTA. Його затримали. 24 травня зʼявилось відео, на якому Протасевич говорить, що продовжує «співпрацювати зі слідством» і свідчить щодо організації протестів у Мінську.
- Наказ посадити літак давав особисто Лукашенко, він же наказав підняти в небо винищувач — через повідомлення про «мінування». Хоча літак був ближче до Вільнюсу, аніж до Мінська, пілоти посадили його в білоруській столиці саме через цей винищувач.
- ЄС, США та Україна засудили захоплення як літака, так і Протасевича. Україна та ЄС вже заборонили літати на Білоруссю. Окрім цього, Британія ввела санкції проти неї, а Євросоюз заморозив фінансову допомогу.
- КДБ Білорусі в листопаді 2020 року вніс Протасевича до «списку осіб, причетних до терористичної діяльності». Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.