Байден заявил, что беларусский оппозиционер Протасевич снял видео под давлением. США готовят санкции

Президент США Джо Байден назвал принудительную посадку самолета Ryanair в Минске нарушением норм международного права, а захват журналиста Романа Протасевича — давлением на свободу прессы и на него самого как инакомыслящего.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Байден отметил, что Протасевич, судя по всему, снял видео под принуждением. Отметим, что на видео он говорит, что продолжает «сотрудничать со следствием» и дает показания об организации протестов в Минске летом и осенью 2020 года.
«Я присоединяюсь к многочисленным призывам к международному расследованию, чтобы установить все обстоятельства дела. Я приветствую новость о том, что Европейский Союз призвал к целевым экономическим санкциям и другим мерам и попросил мою команду разработать соответствующие варианты привлечения к ответственности виновных», — отметил Байден.
После этого советник по национальной безопасности Джейк Салливан поговорил с лидером демократической оппозиции Беларуси Светланой Тихановской.
«Господин Салливан решительно осудил наглую и опасную принудительную посадку 23 мая рейса Ryanair между двумя странами-членами ЕС и последовавшее за ней задержание журналиста Романа Протасевича», — рассказали в Белом доме.
Кроме этого, Салливан от имени США требует, чтобы в Беларуси провели свободные выборы под наблюдением ОБСЕ, и отметил, что Штаты вместе с ЕС будут привлекать к ответственности режим Лукашенко.
- 23 мая беларусский диспетчер сообщил, что на борту самолета Афины — Вильнюс бомба, эту информацию он получил якобы из письма от ХАМАСа (там это опровергли). Самолет посадили, а бомбу не нашли. Однако на борту находился Роман Протасевич — основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA, его задержали. 24 мая появилось видео, на котором Протасевич говорит, что продолжает «сотрудничать со следствием» и дает показания об организации протестов в Минске.
- Приказ посадить самолет давал лично Лукашенко, он же приказал поднять в небо истребитель — из-за сообщения о «минировании». Хотя самолет был ближе к Вильнюсу, чем к Минску, пилоты посадили его в беларусской столице именно из-за этого истребителя.
- ЕС, США и Украина осудили захват как самолета, так и Протасевича. Украина и ЕС уже запретили летать на Беларусью. Кроме этого, Великобритания ввела санкции против нее, а Евросоюз заморозил финансовую помощь.
- КГБ Беларуси в ноябре 2020 года внес Протасевича в «список лиц, причастных к террористической деятельности». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.