Байден заявил, что беларусский оппозиционер Протасевич снял видео под давлением. США готовят санкции

Президент США Джо Байден назвал принудительную посадку самолета Ryanair в Минске нарушением норм международного права, а захват журналиста Романа Протасевича — давлением на свободу прессы и на него самого как инакомыслящего.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Байден отметил, что Протасевич, судя по всему, снял видео под принуждением. Отметим, что на видео он говорит, что продолжает «сотрудничать со следствием» и дает показания об организации протестов в Минске летом и осенью 2020 года.