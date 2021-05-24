Силовики обшукують міськраду Кривого Рогу через тендерні закупівлі на 1,7 млрд гривень

Правоохоронці викрили незаконну схему із тендерними закупівлями у Криворізькій міській раді.
Про це повідомляється на сторінці Державної фіскальної служби.
Протягом 2018 — 2021 років через систему тендерних закупівель міськрада уклала договори з окремими товариствами на закупівлю товарів загальною вартістю понад 1,7 млрд гривень. Правоохоронці зʼясували, що ці компанії мають ознаки фіктивності, і за сприяння посадовців використовувалися для ухилення від сплати податків та розкрадання бюджетних коштів. У міськраді тривають обшуки для виявлення та вилучення документів
- З 11 травня правоохоронці обшукують офіси кількох комунальних підприємств Києва — це повʼязано з «відкатами» і поборами в структурах Київської міської державної адміністрації (в столичній прокуратурі кажуть про збитки на 43 мільйони гривень). 12 травня обшукали будинок і квартиру колишньої дружини Артура Палатного — голови виконкому партії УДАР. 19 травня слідчі ДБР провели обшуки в двох департаментах КМДА через незаконну забудову в зоні Києво-Печерської лаври, а 21 травня прийшли в «Київтеплоенерго» .
- Кличко назвав обшуки спробою тиску на київську владу. За його словами, за останні 10 днів провели понад 60 обшуків на комунальних підприємствах столиці та в структурних підрозділах КМДА. В Офісі президента слова мера вважають необґрунтованими.