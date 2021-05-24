Силовики обыскивают горсовет Кривого Рога из-за тендерных закупок на 1,7 млрд гривен

Правоохранители разоблачили незаконную схему с тендерными закупками в Криворожском городском совете.
Об этом сообщается на странице Государственной фискальной службы.
В течение 2018 — 2021 годов через систему тендерных закупок горсовет заключил договоры с частными компаниями на закупку товаров общей стоимостью более 1,7 млрд гривен. Правоохранители выяснили, что эти компании имеют признаки фиктивности, и при содействии должностных лиц использовались для уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств. В горсовете проходят обыски для изъятия документов.
- С 11 мая правоохранители обыскивают офисы нескольких коммунальных предприятий Киева — это связано с откатами и поборами в структурах Киевской городской государственной администрации (в столичной прокуратуре говорят об убытках на 43 миллиона гривен). 12 мая обыскали дом и квартиру бывшей жены Артура Палатного — председателя исполкома партии УДАР. 19 мая следователи ГБР провели обыски в двух департаментах КГГА из-за незаконной застройки в зоне Киево-Печерской лавры, а 21 мая пришли в «Киевтеплоэнерго».
- Кличко назвал обыски попыткой давления на киевскую власть. По его словам, за последние 10 дней провели более 60 обысков на коммунальных предприятиях столицы и в структурных подразделениях КГГА. В Офисе президента слова мэра считают необоснованными.