МЗС: Україна домовилася про «зелений коридор» для евакуації українців із сектора Гази, їх можуть вивезти протягом двох діб

Україна домовилася про «зелений коридор» для евакуації українців із сектора Гази через Єгипет та організацію авіарейсу коштом держбюджету.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на засіданні уряду 19 травня.

«Ми вже домовилися з владою Ізраїлю та Палестинської автономії про «зелений коридор» для евакуації, уже опрацювали організаційні питання з владою Єгипту. І наразі на виконання доручення президента України ухвалено рішення про здійснення такої евакуації в найкоротші терміни», — розповів він.

За словами міністра, така евакуація відбудеться протягом 48 годин, якщо не станеться якихось форс-мажорних подій.