МИД: Украина договорилась о «зеленом коридоре» для эвакуации украинцев из сектора Газа, их могут вывезти в течение двух суток

Украина договорилась о «зеленом коридоре» для эвакуации украинцев из сектора Газа через Египет и организации авиарейса за счет госбюджета.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании правительства 19 мая.

«Мы уже договорились с властями Израиля и Палестинской автономии о «зеленом коридоре» для эвакуации, уже проработали организационные вопросы с властями Египта. Сейчас по поручению президента Украины принято решение о проведении эвакуации в кратчайшие сроки», — рассказал он.

По словам министра, эвакуация состоится в течение 48 часов, если не будет каких-нибудь форс-мажорных обстоятельств.