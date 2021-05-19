МИД: Украина договорилась о «зеленом коридоре» для эвакуации украинцев из сектора Газа, их могут вывезти в течение двух суток

Украина договорилась о «зеленом коридоре» для эвакуации украинцев из сектора Газа через Египет и организации авиарейса за счет госбюджета.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании правительства 19 мая.
«Мы уже договорились с властями Израиля и Палестинской автономии о «зеленом коридоре» для эвакуации, уже проработали организационные вопросы с властями Египта. Сейчас по поручению президента Украины принято решение о проведении эвакуации в кратчайшие сроки», — рассказал он.
По словам министра, эвакуация состоится в течение 48 часов, если не будет каких-нибудь форс-мажорных обстоятельств.
Также Кулеба уточнил, что украинцев вывезут из сектора Газы на территорию Египта, авиарейс организуют за счет резервного фонда бюджета Украины.
Глава МИД сообщил, что в секторе Газа сейчас находятся ориентировочно 1 600 украинцев.
«Из 1 600 граждан Украины 127 уже изъявили желание вернуться на родину, то есть быть эвакуированными», — добавил он.
Отдельно Кулеба отметил, что также в посольство Украины с просьбой об эвакуации обратились граждане Молдовы, Беларуси и двух стран-членов ЕС, всех желающих внесли в списки.
- 10 мая на фоне столкновений в Иерусалиме движение ХАМАС и боевики «Исламского джихада» начали массированный ракетный обстрел юга и центра Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала точечное уничтожение инфраструктуры боевиков, в том числе туннелей сети «Метро», и объявила о начале операции «Страж стены».
- 13 мая началась наземная фаза операции, а 14 мая ХАМАС заявил о готовности к перемирию с Израилем.
- Организация исламского сотрудничества требует остановить обстрелы сектора Газы. Руководство Израиля говорит, что операция «Страж стены» будет продлена до достижения всех планов. Взаимные обстрелы продолжаются.
- По данным ЮНИСЕФ, за неделю боевых действий между Израилем и сектором Газа были убиты 42 детей, из них двое — в Израиле.
- 18 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству иностранных дел и Министерству инфраструктуры принять безотлагательные меры для эвакуации украинцев, которые попросили забрать их из сектора Газа.