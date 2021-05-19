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МИД: Украина договорилась о «зеленом коридоре» для эвакуации украинцев из сектора Газа, их могут вывезти в течение двух суток

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:
МИД: Украина договорилась о «зеленом коридоре» для эвакуации украинцев из сектора Газа, их могут вывезти в течение двух суток

Majdi Fathi / NurPhoto via Getty Images

Украина договорилась о «зеленом коридоре» для эвакуации украинцев из сектора Газа через Египет и организации авиарейса за счет госбюджета.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании правительства 19 мая.

«Мы уже договорились с властями Израиля и Палестинской автономии о «зеленом коридоре» для эвакуации, уже проработали организационные вопросы с властями Египта. Сейчас по поручению президента Украины принято решение о проведении эвакуации в кратчайшие сроки», — рассказал он.

По словам министра, эвакуация состоится в течение 48 часов, если не будет каких-нибудь форс-мажорных обстоятельств.

Также Кулеба уточнил, что украинцев вывезут из сектора Газы на территорию Египта, авиарейс организуют за счет резервного фонда бюджета Украины.

Глава МИД сообщил, что в секторе Газа сейчас находятся ориентировочно 1 600 украинцев.

«Из 1 600 граждан Украины 127 уже изъявили желание вернуться на родину, то есть быть эвакуированными», — добавил он.

Отдельно Кулеба отметил, что также в посольство Украины с просьбой об эвакуации обратились граждане Молдовы, Беларуси и двух стран-членов ЕС, всех желающих внесли в списки.