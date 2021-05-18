Шмыгаль поручил МИД и Мининфраструктуры эвакуировать украинцев из сектора Газа

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству иностранных дел и Министерству инфраструктуры принять безотлагательные меры для эвакуации украинцев, которые попросили забрать их из сектора Газа .

По словам представителя МИД Украины Олега Николенко, страна уже обратилась в международные организации для оказания помощи в организованном выезде украинцев из анклава.

«Как и в 2012, и 2014 годах, когда проводились аналогичные меры, сейчас прорабатывается возможность репатриации через территорию Египта. Украинские дипломаты взаимодействуют с египетскими властями для получения необходимых разрешений», — рассказал он в комментарии Интерфакс-Украина.

Также Николенко отметил, что в настоящее время является критически важным, чтобы в зоне конфликта наступил «режим тишины» для обеспечения максимально безопасных условий гуманитарной миссии.