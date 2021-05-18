Шмыгаль поручил МИД и Мининфраструктуры эвакуировать украинцев из сектора Газа

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству иностранных дел и Министерству инфраструктуры принять безотлагательные меры для эвакуации украинцев, которые попросили забрать их из сектора Газа.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Более сотни наших граждан выразили желание покинуть сектор Газа. Правительство приложит максимум усилий, чтобы оказать помощь украинцам», — написал Шмыгаль.
По словам представителя МИД Украины Олега Николенко, страна уже обратилась в международные организации для оказания помощи в организованном выезде украинцев из анклава.
«Как и в 2012, и 2014 годах, когда проводились аналогичные меры, сейчас прорабатывается возможность репатриации через территорию Египта. Украинские дипломаты взаимодействуют с египетскими властями для получения необходимых разрешений», — рассказал он в комментарии Интерфакс-Украина.
Также Николенко отметил, что в настоящее время является критически важным, чтобы в зоне конфликта наступил «режим тишины» для обеспечения максимально безопасных условий гуманитарной миссии.
- 10 мая на фоне столкновений в Иерусалиме движение ХАМАС и боевики «Исламского джихада» начали массированный ракетный обстрел юга и центра Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала точечное уничтожение инфраструктуры боевиков, в том числе туннелей сети «Метро», и объявила о начале операции «Страж стены».
- 13 мая началась наземная фаза операции, а 14 мая ХАМАС заявил о готовности к перемирию с Израилем.
- Организация исламского сотрудничества требует остановить обстрелы сектора Газы. Руководство Израиля говорит, что операция «Страж стены» будет продлена до достижения всех планов. Взаимные обстрелы продолжаются.
- По данным ЮНИСЕФ, за неделю боевых действий между Израилем и сектором Газа были убиты 42 детей, из них двое — в Израиле.