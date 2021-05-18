Шмигаль доручив МЗС і Мінінфраструктури евакуювати українців із сектора Гази

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству закордонних справ і Міністерству інфраструктури вжити невідкладних заходів для евакуації українців, які попросили забрати їх із сектора Гази.
Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
«Понад сотня наших громадян висловили бажання покинути сектор Гази. Уряд докладе максимум зусиль, аби надати допомогу українцям», — написав Шмигаль.
За словами речника МЗС України Олега Ніколенка, країна вже звернулася до міжнародних організацій для надання допомоги в організованому виїзді українців із анклаву.
«Як і в 2012, і 2014 роках, коли проводилися аналогічні заходи, наразі опрацьовується можливість репатріації через територію Єгипту. Українські дипломати взаємодіють із єгипетською владою для отримання необхідних дозволів», — розповів він у коментарі Інтерфакс-Україна.
Також Ніколенко зазначив, що нині є критично важливим, щоби в зоні конфлікту настав «режим тиші» для забезпечення максимально безпечних умов гуманітарній місії.
- 10 травня на тлі сутичок в Єрусалимі рух ХАМАС і бойовики «Ісламського джихаду» почали масований ракетний обстріл півдня і центру Ізраїлю. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у відповідь почала точкове знищення інфраструктури бойовиків, зокрема тунелів мережі «Метро», й оголосила про початок операції «Страж стіни».
- 13 травня почалася наземна фаза операції, а 14 травня ХАМАС заявив про готовність до перемирʼя з Ізраїлем.
- Організація ісламського співробітництва вимагає зупинити обстріли сектора Гази. Керівництво Ізраїлю говорить, що операція «Страж стіни» буде продовжена до досягнення всіх планів. Взаємні обстріли тривають.
- За даними ЮНІСЕФ, за тиждень бойових дій між Ізраїлем і сектором Гази було вбито 42 дітей, з них двоє — в Ізраїлі.