Рада відправила міністра Степанова у відставку

Верховна Рада на позачерговому засіданні 18 травня відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

За відповідне рішення проголосували 292 нардепи, проти висловився один депутат, ще восьмеро утрималися.

Перед голосування глава МОЗ заявив, що не вважає себе винним у провалі кампанії з боротьби з коронавірусом в Україні.

«Провал вакцинації стався у всьому світі. Ми не виробляємо вакцини і не є пріоритетною країною для поставок. Ми розпочали переговори про постачання вакцини в липні-серпні минулого року. Через це українці зараз вже почали отримувати вакцини від провідних світових виробників», — зазначив Степанов.

До того ж глава МОЗ запевнив, що попри кричуще навантаження на медичну систему «кисневих ліжок і апаратів штучної вентиляції легень вистачало всім».

«Жодного прикладу, щоби хоч в одній лікарні закінчився кисень, зафіксовано не було. Апарати штучної вентиляції легень без кисню не функціонують, одразу зупиняються. Ми ніколи не чули про такі факти», — додав Степанов.

Окрім цього, міністр розповів про ще «одну можливу причину його відставки» — нібито «надто активно вибивав зарплати для медиків і формував на цьому політичний імідж».