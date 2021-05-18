Рада відправила міністра Степанова у відставку

Верховна Рада на позачерговому засіданні 18 травня відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
За відповідне рішення проголосували 292 нардепи, проти висловився один депутат, ще восьмеро утрималися.
Перед голосування глава МОЗ заявив, що не вважає себе винним у провалі кампанії з боротьби з коронавірусом в Україні.
«Провал вакцинації стався у всьому світі. Ми не виробляємо вакцини і не є пріоритетною країною для поставок. Ми розпочали переговори про постачання вакцини в липні-серпні минулого року. Через це українці зараз вже почали отримувати вакцини від провідних світових виробників», — зазначив Степанов.
До того ж глава МОЗ запевнив, що попри кричуще навантаження на медичну систему «кисневих ліжок і апаратів штучної вентиляції легень вистачало всім».
«Жодного прикладу, щоби хоч в одній лікарні закінчився кисень, зафіксовано не було. Апарати штучної вентиляції легень без кисню не функціонують, одразу зупиняються. Ми ніколи не чули про такі факти», — додав Степанов.
Окрім цього, міністр розповів про ще «одну можливу причину його відставки» — нібито «надто активно вибивав зарплати для медиків і формував на цьому політичний імідж».
Зазначимо, лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко назвала ситуацію з відставками міністрів «знищенням поганих бояр» і закликала президента Зеленського взяти відповідальність на себе за «знищення системи управління країною».
Після цього вона сказала, що її фракція не братиме участь у «цьому шоу» і вони залишили зал засідань.
- 14 травня глава уряду Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання про відставку Степанова з посади міністра охорони здоровʼя — через провалену вакцинацію. Міністри інфраструктури Криклій та економіки Петрашко в той же день написали заяви про звільнення за власним бажанням.
- 20 травня Рада планує призначити нових очільників Міністерства охорони здоров’я, Міністерства економіки та Міністерства інфраструктури.
- Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія був переконаний, що Рада підтримає відставку Степанова через низький темп вакцинації від коронавірусу. Найбільш імовірним кандидатом на посаду глави МОЗ Арахамія називає Віктора Ляшка. Сам Ляшко відмовився коментувати цю інформацію, не підтвердивши і не спростувавши її.
- Напередодні Степанов записав відеозвернення, в якому знову заявив, що не писав заяву на звільнення, оскільки рік тому «взяв на себе відповідальність за всю медичну систему в країні».