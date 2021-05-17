Рада 20 травня планує призначити трьох нових міністрів. У «Слузі народу» назвали кожного з кандидатів

Верховна Рада у четвер, 20 квітня, планує призначити нових очільників Міністерства охорони здоров’я, Міністерства економіки та Міністерства інфраструктури.

Про це повідомив глава партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко на брифінгу, повідомляє «Лівий берег».

Нардеп підтвердив, що Максима Степанова хочуть звільнити з посади глави МОЗ через провал вакцинальної компанії. Замість нього можуть призначити його заступника, головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

Корнієнко зазначив, що Ляшко не мав відношення до кампанії з вакцинації, а відповідав за карантинні заходи і свої завдання виконував добре. Нардеп також додав, що Ляшко «був одним із архітекторів» реформи охорони здоровʼя, яка зараз відбувається в Україні, і повинен її продовжувати.

Щодо ймовірного претендента на крісло міністра економіки — глави Державної податкової служби Олексія Любченка, то, на думку Корнієнка, той теж ефективно проявив себе на цій посаді.

«Любченко на посаді керівника податкової служби збільшив надходження не за рахунок драконівських заходів [...] Він це зробив за рахунок правильної побудови процесів, адміністрування, податкової відкритості і швидкого втілення тих законодавчих заходів, які ми генерували у Раді», — сказав Корнієнко.

Також нардеп розповів про ймовірного кандидата на крісло міністра інфраструктури — теперішнього главу «Укравтодору» Олександра Кубракова. «Ті 6—7 тисяч кілометрів доріг, які будуються, мости, переходи — все це за рахунок якісного оновлення, переосмисленого менеджменту такого монстра, як «Укравтодор». Також не потрібно забувати, що пан Кубраков завжди пропонував законодавчі ініціативи, які допомагали якісніше працювати «Великому будівництву», — додав Корнієнко.