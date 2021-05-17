Рада 20 мая планирует назначить трех новых министров. В «Слуге народа» назвали каждого из кандидатов

Верховная Рада в четверг, 20 апреля, планирует назначить новых руководителей Министерства здравоохранения, Министерства экономики и Министерства инфраструктуры.

Об этом сообщил глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко на брифинге, сообщает «Левый берег».

Нардеп подтвердил, что Максима Степанова хотят уволить с должности главы Минздрава из-за провала вакцинальной компании. Вместо него могут назначить его заместителя, главного санитарного врача Виктора Ляшко.

Корниенко отметил, что Ляшко не имел отношения к кампании по вакцинации, а отвечал за карантинные мероприятия и свои задачи выполнял хорошо. Нардеп также добавил, что Ляшко «был одним из архитекторов» реформы здравоохранения, которая сейчас происходит в Украине, и должен ее продолжать.

Относительно вероятного претендента на кресло министра экономики — главы Государственной налоговой службы Алексея Любченко, то по мнению Корниенко, тот тоже эффективно проявил себя на этой должности.

«Любченко в должности руководителя службы увеличил поступления не за счет драконовских мер [...] Он это сделал за счет правильного построения процессов, администрирование, налоговой открытости и быстрого воплощения тех законодательных мер, которые мы генерировали в Раде», — сказал Корниенко.

Также нардеп рассказал о вероятном кандидате на кресло министра инфраструктуры — нынешнем главе «Укравтодора» Александре Кубракове. «Те 6-7 тысяч километров дорог, которые строятся, мосты, переходы — все это за счет качественного обновления, переосмысленного менеджмента такого монстра, как «Укравтодор». Также не нужно забывать, что господин Кубраков всегда предлагал законодательные инициативы, которые помогали качественнее работать «Большом строительству», — добавил Корниенко.