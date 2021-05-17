Глава фракції СН Арахамія: За відставку Степанова проголосують понад 250 нардепів

Відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоровʼя підтримають 250 народних депутатів.

Про це заявив голова фракції Давид Арахамія під час спілкування із журналістами, передає Інтерфакс.

«Мій прогноз, що завтра у [сесійній] залі буде десь 250 — 270 голосів», — заявив Арахамія і уточнив, що його фракція дасть за відставку Степанова 200 голосів.

Він також зазначив, що фракція одноголосно підтримає кандидатів на посади міністрів — Олексія Любченка міністром економіки, а Олександра Кубракова міністром інфраструктури.

Нардеп від «Слуги народу» Ростислав Тістик розповів РБК, що чинні очільники цих міністерств Ігор Петрашко та Владислав Криклій не прийшли на засідання фракції, однак був премʼєр-міністр Денис Шмигаль, який запропонував кандидатури Олександра Кубракова та Олексія Любченка.

Нагадаємо, що 18 травня Верховна Рада збереться на позачергове засідання для голосування за звільнення трьох міністрів, призначати нових збираються 20 травня.