Глава фракции СН Арахамия: За отставку Степанова проголосуют более 250 нардепов

Отставку Максима Степанова с должности министра здравоохранения поддержат 250 народных депутатов.

Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия во время общения с журналистами, передает Интерфакс.

«Мой прогноз, что завтра в [сессионном] зале будет где-то 250 — 270 голосов», — заявил Арахамия и уточнил, что его фракция даст за отставку Степанова 200 голосов.

Он также отметил, что фракция единогласно поддержит кандидатов на должности министров — Алексея Любченко министром экономики, а Александра Кубракова министром инфраструктуры.

Нардеп от «Слуги народа» Ростислав Тистык рассказал РБК, что действующие руководители этих министерств Игорь Петрашко и Владислав Криклий не пришли на заседание фракции, однако был премьер-министр Денис Шмыгаль, который предложил кандидатуры Александра Кубракова и Алексея Любченко.

Напомним, что 18 мая Верховная Рада соберется на внеочередное заседание для голосования за увольнение трех министров, назначать новых собираются 20 мая.