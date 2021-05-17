Глава фракции СН Арахамия: За отставку Степанова проголосуют более 250 нардепов

Отставку Максима Степанова с должности министра здравоохранения поддержат 250 народных депутатов.
Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия во время общения с журналистами, передает Интерфакс.
«Мой прогноз, что завтра в [сессионном] зале будет где-то 250 — 270 голосов», — заявил Арахамия и уточнил, что его фракция даст за отставку Степанова 200 голосов.
Он также отметил, что фракция единогласно поддержит кандидатов на должности министров — Алексея Любченко министром экономики, а Александра Кубракова министром инфраструктуры.
Нардеп от «Слуги народа» Ростислав Тистык рассказал РБК, что действующие руководители этих министерств Игорь Петрашко и Владислав Криклий не пришли на заседание фракции, однако был премьер-министр Денис Шмыгаль, который предложил кандидатуры Александра Кубракова и Алексея Любченко.
Напомним, что 18 мая Верховная Рада соберется на внеочередное заседание для голосования за увольнение трех министров, назначать новых собираются 20 мая.
- 14 мая глава правительства Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление об отставке Степанова с должности министра здравоохранения — из-за провалившейся вакцинации. Министры инфраструктуры Криклий и экономики Петрашко в тот же день написали заявления об увольнении по собственному желанию.
- 17 мая Степанов на фоне возможной отставки записал видеообращение, в котором вновь заявил, что не писал никаких заявлений на увольнение.