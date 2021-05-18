Рада отправила министра Степанова в отставку

Верховная Рада на внеочередном заседании 18 мая отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова.

За соответствующее решение проголосовали 292 нардепа, против высказался один депутат, еще восемь воздержались.

Перед голосованием глава Минздрава заявил, что не считает себя виновным в провале кампании по борьбе с коронавирусом в Украине.

«Провал вакцинации произошел во всем мире. Мы не производим вакцины и не являемся приоритетной страной для поставок. Мы начали переговоры о поставках вакцины в июле-августе прошлого года. Поэтому украинцы сейчас уже начали получать вакцины от ведущих мировых производителей», — отметил Степанов.

К тому же глава Минздрава заверил, что несмотря на вопиющие нагрузки на медицинскую систему «кислородных кроватей и аппаратов искусственной вентиляции легких хватало всем».

«Ни одного примера, чтобы хоть в одной больнице закончился кислород, зафиксировано не было. Аппараты искусственной вентиляции легких без кислорода не функционируют, сразу останавливаются. Мы никогда не слышали о таких фактах», — добавил Степанов.

Кроме этого, министр рассказал о еще «одной возможной причине его отставки» — якобы «слишком активно выбивал зарплаты для медиков и формировал на этом политический имидж».