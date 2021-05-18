Рада отправила министра Степанова в отставку

Верховная Рада на внеочередном заседании 18 мая отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова.
За соответствующее решение проголосовали 292 нардепа, против высказался один депутат, еще восемь воздержались.
Перед голосованием глава Минздрава заявил, что не считает себя виновным в провале кампании по борьбе с коронавирусом в Украине.
«Провал вакцинации произошел во всем мире. Мы не производим вакцины и не являемся приоритетной страной для поставок. Мы начали переговоры о поставках вакцины в июле-августе прошлого года. Поэтому украинцы сейчас уже начали получать вакцины от ведущих мировых производителей», — отметил Степанов.
К тому же глава Минздрава заверил, что несмотря на вопиющие нагрузки на медицинскую систему «кислородных кроватей и аппаратов искусственной вентиляции легких хватало всем».
«Ни одного примера, чтобы хоть в одной больнице закончился кислород, зафиксировано не было. Аппараты искусственной вентиляции легких без кислорода не функционируют, сразу останавливаются. Мы никогда не слышали о таких фактах», — добавил Степанов.
Кроме этого, министр рассказал о еще «одной возможной причине его отставки» — якобы «слишком активно выбивал зарплаты для медиков и формировал на этом политический имидж».
Отметим, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала ситуацию с отставками министров «уничтожением плохих бояр» и призвала президента Зеленского взять на себя ответственность за «уничтожение системы управления государством».
После этого она сказала, что ее фракция не будет участвовать в «этом шоу» и они покинули зал заседаний.
- 14 мая глава правительства Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление об отставке Степанова с должности министра здравоохранения — из-за проваленной вакцинации. Министры инфраструктуры Криклий и экономики Петрашко в тот же день написали заявления об увольнении по собственному желанию.
- 20 мая Рада планирует назначить новых руководителей Министерства здравоохранения, Министерства экономики и Министерства инфраструктуры.
- Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия был убежден, что Рада поддержит отставку Степанова из-за низкого темпа вакцинации от коронавируса. Наиболее вероятным кандидатом на пост главы Минздрава Арахамия называет Виктора Ляшко. Сам Ляшко отказался комментировать эту информацию, не подтвердив и не опровергнув ее.
- Накануне Степанов записал видеообращение, в котором вновь заявил, что не писал заявление об увольнении, поскольку год назад «взял на себя ответственность за всю медицинскую систему в стране».