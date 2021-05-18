Головний санлікар Ляшко: Наступна партія вакцини Pfizer від COVAX очікується у червні

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час форуму «Україна 30. Цифровізація».

Наступну партію вакцини Pfizer від коронавірусу в рамках глобального механізму COVAX можуть доставити в Україну після 7 червня.

«Наступну поставку м-РНК вакцини в рамках глобальної ініціативи ми очікуємо на тижні з 7 червня», — сказав він.

Також Ляшко нагадав, що вранці 18 травня в Україну прибув перший літак із вакциною Pfizer з партії в 500 тисяч доз у рамках глобальної ініціативи COVAX.

За словами головного санлікаря, решта партії вакцини прибуде протягом тижня.