В Україну прилетів літак з майже 123 тисячами доз вакцини Pfizer. Це перша з чотирьох партій

В аеропорту «Київ» приземлився літак з 122 850 дозами вакцини Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, яку доставили в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

«Це перший із чотирьох вантажів нової партії. Загалом, до кінця тижня ЮНІСЕФ доправить 473 850 доз вакцини, а також розчинник для ін’єкцій», — сказано в повідомленні.

З майже пів мільйона доз 378 тисяч виділять на щеплення 189 тисяч працівників сфери освіти. Інші дози призначені для пріоритетних груп з першого і другого етапу вакцинації.