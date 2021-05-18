В Україну прилетів літак з майже 123 тисячами доз вакцини Pfizer. Це перша з чотирьох партій

В аеропорту «Київ» приземлився літак з 122 850 дозами вакцини Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, яку доставили в рамках глобальної ініціативи COVAX.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
«Це перший із чотирьох вантажів нової партії. Загалом, до кінця тижня ЮНІСЕФ доправить 473 850 доз вакцини, а також розчинник для ін’єкцій», — сказано в повідомленні.
З майже пів мільйона доз 378 тисяч виділять на щеплення 189 тисяч працівників сфери освіти. Інші дози призначені для пріоритетних груп з першого і другого етапу вакцинації.
- Перша партія вакцини Pfizer (117 тисяч доз) у рамках COVAX прибула до України 16 квітня. Нею щепили персонал і мешканців будинків для літніх людей, правоохоронців і прикордонників. В Україну вже доставили 1 млн 215 тисяч доз вакцини компанії Sinovac, 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca/Covishield через прямі закупівлі та 367 тисяч через COVAX.
- До кінця травня очікується додатково 705 тисяч доз вакцин через COVAX. Наступна партія AstraZeneca прибуде 24—25 травня.