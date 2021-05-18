В Украину прилетел самолет с почти 123 тысячами доз вакцины Pfizer. Это первая из четырех партий

В аэропорту «Киев» приземлился самолет с 122 850 дозами вакцины Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, которую доставили в рамках глобальной инициативы COVAX.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
«Это первый из четырех грузов новой партии. В общем, к концу недели ЮНИСЕФ доставит 473 850 доз вакцины, а также растворитель для инъекций», — сказано в сообщении.
Из почти полумиллиона доз 378 тысяч выделят на прививки 189 тысяч работников сферы образования. Другие дозы предназначены для приоритетных групп из первого и второго этапа вакцинации.
- Первая партия вакцины Pfizer (117 тысяч доз) в рамках COVAX прибыла в Украину 16 апреля. Ею прививали персонал и жителей домов престарелых, правоохранителей и пограничников. В Украину уже доставили 1 215 000 доз вакцины компании Sinovac, 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca/Covishield через прямые закупки и 367 тысяч через COVAX.
- До конца мая ожидается дополнительно 705 тысяч доз вакцин через COVAX. Следующая партия AstraZeneca прибудет 24—25 мая.