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Минздрав: Следующая партия вакцин AstraZeneca прибудет в Украину 24—25 мая

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:
Минздрав: Следующая партия вакцин AstraZeneca прибудет в Украину 24—25 мая

Jens Schlueter / Stringer / Getty Images

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что следующую партию вакцин AstraZeneca ожидают в Украине 24—25 мая.

Об этом пишет Укринформ.

«Сегодня вакцина для первой прививки в большинстве областей уже использована. Зарезервировано около 30 тысяч доз вакцины для второй прививки тех, кто вакцинировался в конце февраля — начале марта. И ожидаются следующие поставки вакцины AstraZeneca, это единый продукт, без разницы, на какой площадке произведенный», — подчеркнул он.

По словам Ляшко, в следующей партии прибудет около 700 тысяч доз вакцины от коронавируса.