Минздрав: Следующая партия вакцин AstraZeneca прибудет в Украину 24—25 мая

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что следующую партию вакцин AstraZeneca ожидают в Украине 24—25 мая.

Об этом пишет Укринформ.

«Сегодня вакцина для первой прививки в большинстве областей уже использована. Зарезервировано около 30 тысяч доз вакцины для второй прививки тех, кто вакцинировался в конце февраля — начале марта. И ожидаются следующие поставки вакцины AstraZeneca, это единый продукт, без разницы, на какой площадке произведенный», — подчеркнул он.