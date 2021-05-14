Минздрав: Следующая партия вакцин AstraZeneca прибудет в Украину 24—25 мая

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что следующую партию вакцин AstraZeneca ожидают в Украине 24—25 мая.
Об этом пишет Укринформ.
«Сегодня вакцина для первой прививки в большинстве областей уже использована. Зарезервировано около 30 тысяч доз вакцины для второй прививки тех, кто вакцинировался в конце февраля — начале марта. И ожидаются следующие поставки вакцины AstraZeneca, это единый продукт, без разницы, на какой площадке произведенный», — подчеркнул он.
По словам Ляшко, в следующей партии прибудет около 700 тысяч доз вакцины от коронавируса.
- В Украину уже доставили 1 215 000 доз вакцины компании Sinovac, 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca/Covishield через прямые закупки и 367 тысяч через COVAX. Также через эту программу поступило 117 тысяч доз препарата Pfizer.
- До конца мая ожидается дополнительно 705 тысяч доз вакцин через COVAX. Примерно 500 тысяч доз Pfizer по прямым контрактам должны прибыть в Украину в мае-июне.