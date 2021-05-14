МОЗ: Наступна партія вакцин AstraZeneca прибуде до України 24—25 травня

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що наступну партію вакцин AstraZeneca очікують в Україні 24—25 травня.
Про це пише Укрінформ.
«Сьогодні вакцина для першого щеплення в більшості областей вже використана. Зарезервовано біля 30 тисяч доз вакцини для другого щеплення тих, хто вакцинувався наприкінці лютого — на початку березня. І очікуються наступні поставки вакцини AstraZeneca, це єдиний продукт, без різниці, на якому майданчику вироблений», — підкреслив він.
За словами Ляшка, у наступній партії прибуде близько 700 тисяч доз вакцин від коронавірусу.
- В Україну вже доставили 1 млн 215 тисяч доз вакцини компанії Sinovac, 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca/Covishield через прямі закупівлі та 367 тисяч через COVAX . Також через цю програму надійшло 117 тисяч доз препарату Pfizer.
- До кінця травня очікується додатково 705 тисяч доз вакцин через COVAX. Приблизно 500 тисяч доз Pfizer за прямими контрактами мають прибути в Україну у травні-червні.