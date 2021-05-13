В Україні використали майже всі дози вакцини AstraZeneca, призначені для першого щеплення

В Україні станом на 12 травня в пунктах щеплень використали майже всю вакцину від коронавірусу AstraZeneca (і індійського, і південнокорейского виробництва), яка призначена для імунізації першою дозою.
Про це повідомило Міністерство охорони здоровʼя.
Частину цієї вакцини (загалом 26 тисяч доз) зарезервували для введення другої дози тим пацієнтам, щеплення яких розпочалося з 24 лютого.
Вакцина для першої дози закінчилася в пунктах щеплення Вінницької, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та міста Києва. Вакцинація першою дозою тут відновиться після отримання нової партії вакцини.
Нагадаємо, що препарат Covishield, яким почали прищеплювати 24 лютого, має інтервал між першим і другим уколом терміном 12 тижнів. Вакциною CoronaVac почали щеплення 13 квітня, інтервал 28 днів, тому друге щеплення повинно розпочатися 11 травня. І вакциною Pfizer — почали 18 квітня, інтервал 21 день, тому друге щеплення 9 травня.
Наразі щеплення роблять китайською вакциною Sinovac і Pfizer. Ними щеплюють медиків, мешканців і персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, учасників ООС, соціальних працівників, священнослужителів, олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях у Токіо у 2021 році, освітян, які залучені до проведення ЗНО, поліцейських, рятувальників і прикордонників.
- Станом на 12 травня вакцинували 904 933 українців, з них 3 828 отримали дві дози.
- В Україну вже доставили 1 млн 215 тисяч доз вакцини компанії Sinovac, 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca/Covishield через прямі закупівлі та 367 тисяч через COVAX. Також через цю програму надійшло 117 тисяч доз препарату Pfizer.
- До кінця травня очікується додатково 705 тисяч доз вакцин через COVAX. Приблизно 500 тисяч доз Pfizer за прямими контрактами мають прибути в Україну у травні-червні.