В Україні використали майже всі дози вакцини AstraZeneca, призначені для першого щеплення

В Україні станом на 12 травня в пунктах щеплень використали майже всю вакцину від коронавірусу AstraZeneca (і індійського, і південнокорейского виробництва), яка призначена для імунізації першою дозою.

Про це повідомило Міністерство охорони здоровʼя.

Частину цієї вакцини (загалом 26 тисяч доз) зарезервували для введення другої дози тим пацієнтам, щеплення яких розпочалося з 24 лютого.