Україна отримала третю партію китайської вакцини Sinovac — ще 500 тисяч доз

У неділю, 9 травня, Україна отримала ще 500 тисяч доз китайської вакцини від коронавірусу Sinovac. Про це міністр охорони здоровʼя Максим Степанов повідомив у Facebook.
Літак із препаратом приземлився в аеропорту «Бориспіль». Загалом контракт на 1,9 млн цієї вакцини, із яких 1,215 млн Україна вже отримала (25 березня — 215 тисяч доз, 30 квітня — 500 тисяч, 9 травня — 500 тисяч).
Вводити цей препарат потрібно двома дозами. На третьому етапі випробувань вакцина показала ефективність у 50,38% і може бути дієвою проти різних штамів хвороби, а в березні «Лекхім» (компанія-посередник) зазначила, що остаточна ефективність вакцини становить понад 83,5%. Головні переваги цієї вакцини — не потребує особливих умов для зберігання та порівняно недорога. За 1 913 316 доз Україна сплатила мільярд гривень — по 504 гривні за кожну.
- Національний план вакцинації від COVID-19 передбачає, що всіх українців прищеплять за державний кошт. Цей план складається з пʼяти етапів. На останньому вакцинують усіх, хто не потрапляє до груп ризику.
- Станом на 9 травня в Україні від коронавірусу прищепили 862 641 особу. Завершили вакцинацію (тобто отримали дві дози препарату) 446 українців. Щеплення роблять вакцинами AstraZeneca, Sinovac і Pfizer.