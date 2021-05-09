Україна отримала третю партію китайської вакцини Sinovac — ще 500 тисяч доз

У неділю, 9 травня, Україна отримала ще 500 тисяч доз китайської вакцини від коронавірусу Sinovac. Про це міністр охорони здоровʼя Максим Степанов повідомив у Facebook.

Літак із препаратом приземлився в аеропорту «Бориспіль». Загалом контракт на 1,9 млн цієї вакцини, із яких 1,215 млн Україна вже отримала (25 березня — 215 тисяч доз, 30 квітня — 500 тисяч, 9 травня — 500 тисяч).