Украина получила третью партию китайской вакцины Sinovac — еще 500 тысяч доз

В воскресенье, 9 мая, Украина получила еще 500 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса Sinovac. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook.

Самолет с препаратом приземлился в аэропорту «Борисполь». Всего контракт на 1,9 млн этой вакцины, из которых 1,215 млн Украина уже получила (25 марта — 215 тысяч доз, 30 апреля — 500 тысяч, 9 мая — 500 тысяч).