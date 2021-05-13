В Украине использовали почти все дозы вакцины AstraZeneca, предназначенные для первой прививки

В Украине по состоянию на 12 мая в пунктах прививок использовали почти всю вакцину от коронавируса AstraZeneca (и индийского, и южнокорейского производства), которая предназначена для иммунизации первой дозой.

Об этом сообщил Минздрав.

Часть этой вакцины (всего 26 тысяч доз) зарезервировали для введения второй дозы тем пациентам, прививать которых начали 24 февраля.