В Украине использовали почти все дозы вакцины AstraZeneca, предназначенные для первой прививки

В Украине по состоянию на 12 мая в пунктах прививок использовали почти всю вакцину от коронавируса AstraZeneca (и индийского, и южнокорейского производства), которая предназначена для иммунизации первой дозой.
Об этом сообщил Минздрав.
Часть этой вакцины (всего 26 тысяч доз) зарезервировали для введения второй дозы тем пациентам, прививать которых начали 24 февраля.
Вакцина для первой дозы закончилась в прививочных пунктах Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей и города Киева. Вакцинацию первой дозой здесь продолжат, когда получат новую партию вакцины.
Напомним, что препарат Covishield, которым начали прививать 24 февраля, имеет интервал между первым и вторым уколом сроком 12 недель, поэтому начать делать вторую прививку должны 19 мая. Вакциной CoronaVac начали прививать 13 апреля, интервал 28 дней, поэтому вторая прививка — с 11 мая. И вакциной Pfizer — начали 18 апреля, интервал 21 день, поэтому вторая прививка — с 9 мая.
Сейчас прививки делают китайской вакциной Sinovac и Pfizer. Ими прививают медиков, жителей и персонал домов престарелых и специализированных интернатов, участников ООС, социальных работников, священнослужителей, олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году, педагогов, участвующих в проведении ВНО, полицейских, спасателей и пограничников.
- По состоянию на 12 мая вакцинировали 904 933 украинцев, из них 3 828 получили две дозы.
- В Украине уже доставили 1 миллион 215 тысяч доз вакцины компании Sinovac, 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca/Covishield через прямые закупки и 367 тысяч по COVAX. Также по этой программе поступило 117 тысяч доз препарата Pfizer.
- До конца мая ожидают дополнительно 705 тысяч доз вакцин по COVAX. Около 500 тысяч доз Pfizer по прямым контрактам должны прибыть в Украину в мае-июне.