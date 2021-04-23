1 из 100 тысяч. Европейский регулятор назвал вероятность риска тромбоза у привитых вакциной AstraZeneca

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) уточнило данные о риске тромбоза при вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca.

Как указано в новом отчете EMA, тяжелый побочный эффект (тромбоз) может возникнуть у одного человека из 100 тысяч вакцинированных.

«Наиболее частые побочные эффекты обычно легкие или умеренные и проходят через несколько дней. Наиболее серьезные побочные эффекты — это очень редкие случаи тромбоза с низким содержанием тромбоцитов» — сказано в отчете.

Кроме этого, комитет EMA рекомендовал вводить вакцину АstraZeneca второй дозой через 4—12 недель после первой в соответствии с информацией о препарате. Риск образования тромбов после второй дозы не доказан. По крайней мере, у EMA сейчас нет данных, чтобы менять нынешние рекомендации по применению вакцины.