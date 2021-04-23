1 зі 100 тисяч. Європейський регулятор назвав імовірність ризику тромбозу у щеплених вакциною AstraZeneca

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) уточнило дані про ризик тромбозу при вакцинації від коронавірусу препаратом AstraZeneca.

Як зазначено в новому звіті EMA, важкий побічний ефект (тромбоз) може виникнути в однієї людини зі 100 тисяч вакцинованих.

«Найбільш часті побічні ефекти зазвичай легкі або помірні та минають за кілька днів. Найбільш серйозні побічні ефекти — це дуже рідкісні випадки тромбозу з низьким вмістом тромбоцитів» — сказано у звіті.

Крім цього, комітет EMA рекомендував вводити вакцину АstraZeneca другою дозою через 4—12 тижнів після першої відповідно до інформації про препарат. Ризик утворення тромбів після другої дози не доведений. Принаймні, в EMA станом на зараз немає даних, щоб змінювати поточні рекомендації із застосування вакцини.